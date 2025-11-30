Les garimpeiros, ou chercheurs d’or… Poussés par la misère, ils rejoignent les mines d’or illégales de Guyane, dans l’espoir de faire fortune.
Plus d’un enfant sur dix meurt avant l’âge de 5 ans
Casinos, poker en ligne, paris sportifs : le matraquage publicitaire nous incite à tenter notre chance. Mais le jackpot,...
Une aventure dangereuse pour satisfaire le touriste
Ils se rendent dans des dizaines de supermarchés toutes les semaines pour récolter les invendus Un documentaire de Emmanuelle...
Le Ladahk, petite région du nord de l’Inde, subit depuis plusieurs années de terribles catastrophes naturelles, possibles conséquences du...
Aurélie est amie avec En-Jung, jeune Coréenne doctorante à Séoul. Après deux ans passés en France, En-Jung s’apprête à...
Elle vit sa première nuit de maraude avec les Restos du coeur Un documentaire de Emmanuelle Rota
En Russie, l’adolescence se passe avec un béret rouge comme mentor.
Beata Moskal-Slaniewska fait figure d’exception dans une Pologne très conservatrice : membre d’un parti de centre gauche, elle est à...
Entre 1966 et 1996, 137 essais nucléaires ont eu lieu en Polynésie, sur les atolls de Fangataufa et Mururoa....
Nous sommes certains qu’il vous est arrivé à de multiples reprises de tempêter contre la lenteur et la fréquence...
Chaque année, dans la petite ville de Huntsville, au Texas, des condamnés à mort sont exécutés par injection létale....
Suite à une rupture, il décide de se venger et diffuse sur Internet des images intimes de son ex....
Un voyage infernal en Centrafrique : À bord d’un camion-taxi surchargé, des dizaines de passagers affrontent 420 km de...
En Inde on fabrique des bébés sur mesure. Dans l’état du Gujarat, berceau du premier ministre Narendra Modi, une...
Issu d’un projet PESI, ce documentaire propose de jeter un regard sur la scolarisation d’enfants rapatriés de Côte d’Ivoire...
Près de 9 millions et demi de visiteurs à Lucerne en 2018 : c’est un record absolu ! Mais...
Derrière les paysages de rêve de cette île des Caraïbes se cache une réalité plus sombre, celle du trafic...
En 2015, 115 000 migrants ont quitté les côtes libyennes pour se rendre en Europe. 3800 sont morts dans...
La société russe ne s’offusque pas des crimes racistes, les agressions se multiplient et l’impunité fait loi. La xénophobie...
