Des conditions de travail apocalyptiques.
Des conditions de travail apocalyptiques.
Après les accords de paix d’avril 1998, où en est l’Irlande du Nord ? Les communautés catholiques et protestantes,...
Être issu d’un milieu modeste, c’est devoir redoubler d’efforts pour accéder à une bonne situation professionnelle. Leur formation achevée,...
Les contrebandiers de la faim au Venezuela. Dans ce pays ruiné, pour survivre, des pères de famille se lancent...
Voici la conférence : « Qu’est ce qu’une société apprenante? Qu’est ce qu’apprendre au XXIe siècle? » chez OpenClassrooms. Un débat...
Après avoir présenté les résultats d’une étude sur la place de l’alimentation dans l’enseignement des langues étrangères, le conférencier...
Elle prétendait avoir guéri d’une tumeur au cerveau grâce à son régime alimentaire. Voici l’histoire de Belle Gibson, l’influenceuse...
Petite escalade d’un arbre de 40m, tranquille.
Le gouvernement Meloni a transféré des demandeurs d’asile déboutés dans un centre de rétention en Albanie, d’où ils seront...
L’incroyable parcours de Laurence et de l’association Caméléon aux Philippines. Grâce à son engagement, des filles victimes de violences...
Faire ses courses, déposer ses enfants à l’école ou aller au bureau… en hélico, c’est possible… A Sao Paulo,...
Imaginez le plus gros réservoir d’eau d’une ville ensablé pour y construire des logements et des centres commerciaux… Un...
Ils s’appellent Julie, Jordy, Priscilla ou encore Cecilia, des enfants star qui ont grandi sous les projecteurs et les...
Drogués, battus, violés qui voient dans cette ville la promesse d’une vie meilleure.On estime qu’ils sont près de 300.000,...
Depuis le 24 février et l’invasion de l’Ukraine par la Russie, les sanctions occidentales visent tout particulièrement ceux qu’on...
En avril 2008, quelques centaines de travailleurs sans-papiers de la région parisienne sortent de l’ombre. Malgré la précarité de...
Dix ans après la chute du régime de Kadhafi, ce documentaire décrypte la crise en Libye et interroge les...
La route se situe dans un environnement montagneux au climat difficile et souvent traversée par les animaux. Les accidents...
Calcutta est la ville la plus peuplée de la partie orientale de l’Inde, elle fourmille de vie et de...
La ville amazonienne de Manaus est gravement touchée par le Covid. Un activiste suisse se bat pour les droits...
L’avenir des cabanes de montagne dans l’Espace Mont-Blanc.
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site