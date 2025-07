Documentaire

C’est un reportage clandestin, réalisé dans un pays fermé aux journalistes étrangers. La Birmanie, plongée dans la guerre civile depuis 4 ans, est aujourd’hui en ruines, dévastée le 28 mars 2025 par un séisme d’une rare violence. Le bilan est lourd et encore incertain : plus de 4000 morts et 3000 blessés, des centaines de disparus et plusieurs milliers d’habitations, de temples, de monastères réduits en poussière

Quelques heures après le drame, la junte, au pouvoir depuis un coup d’État au mois de février 2021 a fait appel à l’aide internationale. Ses alliés, la Chine et la Russie en tête, se sont portés à son chevet. Mais dans le même temps, les militaires au pouvoir ont interdit formellement l’accès aux journalistes. Raisons invoquées : les hôtels sont instables, le réseau électrique défaillant, l’eau potable rare. « Nous ne pourrons pas nous occuper de vous », conclut le communiqué.

C’est grâce à un visa touristique obtenu in extremis, quelques heures seulement avant la suspension des délivrances, que notre reporter a pu entrer en Birmanie, dans le territoire tenu par la junte.

De Mandalay à Sagaing, la ville de l’épicentre, il a filmé clandestinement la désolation d’une population totalement livrée à elle-même. Une femme pleure son mari et ses enfants que personne n’est venu secourir. Des moines et des nonnes s’interrogent sur le mauvais karma de leur pays. Un astrologue lui, y voit un présage funeste pour les généraux au pouvoir. Dans les décombres de leurs habitations, les habitants eux ne cachent plus leur colère contre un régime qui mène le pays à la ruine et ont accepté de témoigner malgré les risques de représailles de l’armée. Dans ce reportage exceptionnel, Antoine Védeilhé raconte ce que le régime birman veut à tout prix cacher : le mépris qu’il inspire à la population et son incapacité à aider les victimes.

Disponible jusqu’au 03/05/2028