Comment allons nous nous adapter ? Quelle sera notre vie quotidienne ? Comment nous déplacerons-nous ? Que mangera-t-on ?
Comment allons nous nous adapter ? Quelle sera notre vie quotidienne ? Comment nous déplacerons-nous ? Que mangera-t-on ?
Très présent sur les murs de nos villes et même sur les réseaux sociaux, l’acronyme ACAB, accompagne les luttes...
Envoyé spécial retrace l’incroyable parcours d’Alexeï Navalny, l’opposant numéro un au Kremlin. Tentative d’empoisonnement, arrestation, incarcération : l’avocat est...
En Asie Centrale, au Tadjikistan, la plus pauvre des ex-républiques soviétiques, l’islam se vit sous haute surveillance. Dans ce...
Ils seront 250 millions à l’horizon 2050 selon les projections de l’ONU. Les personnes déplacées en raison des effets...
Quand une entreprise fait faillite, c’est tout un territoire qui vacille. En Saxe-Anhalt, 580 salariés d’un équipementier automobile s’inquiètent pour...
La population de la République du Congo est particulièrement jeune : environ 60 % des habitants ont moins de...
La troupe américaine Shen Yun Performing Arts, longtemps reconnue pour ses spectacles somptueux vantés comme une célébration de la...
Ils ont fait construire un bunker au fond de leur jardin
Ou la place de la mer dans la vie quotidienne de la vallée de Hakahetau dans l’île de Ua...
Afin d’accéder à des zones difficilement accessibles, les hommes ont construit de nombreux tunnels à travers le monde. Des...
Sergio forme des soldats contre les braconniers
Ce documentaire examine les nombreux défis auxquels sont confrontées les adolescentes d’aujourd’hui. Image à moitié dénudé, violence, cyberintimidation et...
Lactalis, le géant du lait, est pointé du doigt par d’anciens salariés qui dénoncent des méthodes douteuses. L’entreprise coupe-t-elle...
Ce serait une révolution : admettre les femmes comme membre des abbayes. Cette question hautement symbolique divise le village...
Deux ans après sa signature, l’accord historique entre le gouvernement et les FARC, destiné à assurer une paix durable,...
Ce film raconte l’histoire d’albinos tanzaniens en Afrique et des discrimination dont ils sont victimes. Certaines idées reçues sont...
Alors que le pays se trouvait déjà en situation de faillite économique, personne ne sait d’où peuvent provenir les...
Marseille enregistre aujourd’hui le plus fort taux de criminalité de la France, juste derrière la grande banlieue parisienne. Des...
Février 2023 : deux violents séismes secouaient le sud-est de la Turquie et la Syrie, faisant plus de 50 000 morts....
« La laideur est une vertu, la beauté une servitude. » Telle est la devise du village italien de Piobbico, dans la...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site