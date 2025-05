Documentaire

Le Tadjikistan, pays le plus pauvre d’Asie Centrale, est essentiellement composé de montagnes. Un chauffeur routier doit effectuer une livraison à l’autre bout du pays. Pour le parcourir, il doit emprunter la Pamir Highway, deuxième plus haute autoroute du monde. Mais la chaussée n’est plus entretenue depuis le départ des Russes en 1991. Entre les chutes de pierre et les glissements de terrain, cette route à flanc de ravin est devenue celle de tous les dangers.