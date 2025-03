Documentaire

En Indonésie, la pratique de l’équitation fait partie de la culture locale. C’est même une tradition millénaire et une source de fierté pour les plus pauvres. Pas besoin d’avoir un cheval, il suffit de monter ceux des autres. En échange d’une poignée de dollars, de très jeunes enfants participent à des courses, juchés à cru sur des étalons à peine débourrés. Les pistes sont caillouteuses, les accidents nombreux, et à 50 kilomètres heure, sans bombe ni protection, les chutes ne pardonnent pas. Pourtant les autorités ferment les yeux…ici, on ne parle pas de maltraitance mais de compétitions… Un documentaire de l’Effet Papillon.