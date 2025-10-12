On ne parle jamais autant de traditions et de patrimoine qu’en temps de crise. Une façon sans doute de relier un présent troublé avec un passé rassurant et collectif. Mais saviez-vous qu’on a tort de croire nos traditions figées dans le temps ? Que pour durer dans nos têtes, dans nos cœurs et dans nos sociétés contemporaines, elles se transforment et s’adaptent à l’air du temps et au présent ? Impossible donc de « retourner » aux valeurs traditionnelles, puisque ce sont elles qui évoluent pour perdurer.
En plateau Linn Levy reçoit deux invités impliqués, l’un comme l’autre, dans la transmission de cette « authenticité nouvelle » : l’ethnologue Isabelle Raboud, directrice du Musée d’art et d’histoire de la Gruyère, et le chanteur Marc Aymon, qui a remis au goût du jour des chansons du passé.
Reportage : Alain Hugi.