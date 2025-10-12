Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Les Aripaeños, derniers protecteurs de la forêt vénézuélienne Chaude, gourmande, vanillée : les arômes qu’exhale la fève Tonka ont fait d’elle un produit de choix pour l’industrie...

Documentaire Expulsés, ils finissent par vivre au camping ‘Vivre sans toit’, s’attache à ceux qui ont perdu leur toit et n’habitent plus chez eux, ils sont plus...

Documentaire Bébés secoués, la violence inavouable Chaque année en France, environ 500 bébés sont secoués par l’adulte qui en a la charge. 10 à 20...

Documentaire Ils ont tout quitté après la pandémie pour prendre la route Plus de 400.000 Américains se sont offerts des mégacaravanes, dans lesquelles ils sillonnent le pays à l’année, toutes amarres...

Documentaire Navalny, l’homme qui défie le tsar Ce documentaire raconte l’histoire d’une confrontation sur l’échiquier d’un combat qui, dans chacun de ses mouvements, dessine le portrait...

Documentaire Esclavage : faut-il payer notre dette ? Après la mort de George Floyd, et alors que les manifestations « Black Lives Matter » trouvent un écho dans le...

Documentaire Les esclaves du café qui fournissent l’Europe En Europe, le business de l’éthique a le vent en poupe : L’année dernière, il a généré plus de...

Documentaire Chine : ils respirent du poison au quotidien Ils seraient près de 450… Ces villages du sud-est de la Chine, au cœur des zones industrielles, sont surnommés...

Documentaire Charlie Chaplin et les Talibans Un jeune acteur afghan, Karim Asir, décide de devenir le Charlie Chaplin afghan, rêvant de transformer le monde par la pantomime...

Documentaire Le cannabis pour tous en Allemagne ? Le gouvernement fédéral allemand porte un projet d’envergure : la légalisation du cannabis. Tandis que les start-up rêvent d’un avenir...

Documentaire Les Hollandais dans le Morvan Couples de retraités ou familles entières, ils ont quitté les Pays-Bas pour venir habiter en France. Ces nouveaux résidents...

Documentaire La langue française en Tunisie Direction la Tunisie où, vous le verrez, le français reste solidement la deuxième langue du pays, toujours devant l’anglais...

Documentaire Changer de vie pour un camping car Ils ont fait un pari un peu fou : ils ont vendu leur appartement pour vivre en camping car....

Documentaire Clandestins Découvrez le quotidien des passeurs d’immigrés lybiens.

Documentaire Afghanistan : le barreau des femmes Début mai s’est tenu à Kaboul le premier concours d’éloquence. Une compétition qui a rassemblé des étudiantes en droit...

Documentaire Tourisme et dictature : bienvenue au Tibet Présence militaire permanente, arrestations de moines et répression de la population : le Tibet vit sous la domination chinoise...

Documentaire Tahiti, l’autre visage du paradis Plages de sable blanc, soleil, l’océan à perte de vue… Le rêve de Tahiti est réservé à une élite....

Documentaire L’oeil du guarana Aujourd’hui, ce qu’il est convenu d’appeler les « energy drink » (dark dog, red bull, burn etc.) est devenu...