Documentaire

Venise a accueilli 30 millions de touristes en 2017, alors qu’elle compte toujours moins d’habitants. La « Sérénissime » est-elle en train de devenir un vaste parc d’attraction au détriment de sa population ? Venise est-elle en train de devenir un vaste parc d’attraction ? La « Sérénissime » accueille toujours plus de touristes : 30 millions en 2017. Et elle compte toujours moins d’habitants : 53 595 dans la vieille ville, moitié moins que dans les années 80. Le flux des touristes vide-t-il la ville de ses habitants ? De plus en plus de locataires expulsés. Les journalistes ont rencontré des Vénitiens exaspérés comme Louisa, 74 ans, locataire depuis cinquante-deux ans. Son propriétaire veut l’expulser pour louer plus cher l’appartement aux touristes. Ce type d’expulsion se multiplie : deux par jour en moyenne. Entre ironie et colère, une pharmacie affiche le décompte des habitants qui restent en centre-ville. La ville perd ses petits commerces, et même son commissariat, pour faire place à des hôtels ou des restaurants. Les palais, censés être protégés de la spéculation, sont eux aussi vendus à des complexes hôteliers. Un documentaire de Nolwenn Hervé, Ursula Wernly Fergui, Julie Darde et Victoria Logan pour Babel Presse.