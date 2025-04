Documentaire

Dans un essai documentaire philosophique, tourné entre une ferme des Alpes italiennes et le réacteur Iter, Enrico Masi confronte deux visions opposées de notre rapport aux technologies.

Fuyant la ville et les retombées de Tchernobyl, Anne et Gerd ont quitté la Bavière il y a près de quarante ans pour trouver refuge dans un chalet sans électricité ni eau courante, perché au cœur des Alpes italiennes. Avec leurs six enfants et leurs bêtes, ils vivent en autarcie, au rythme des saisons et à l’écoute de la terre. L’Américain Laban Coblenz a quasiment fait le parcours inverse, en s’éloignant de la communauté amish mennonite dans laquelle il avait grandi pour devenir un ardent défenseur de l’atome et des technologies de pointe au service du bien commun. Il est aujourd’hui cadre dirigeant de l’ITER, réacteur thermonucléaire expérimental international qui, à quelques montagnes de là, dans les Bouches-du-Rhône, tente de recréer sur Terre l’énergie du Soleil…

Décroissance et technophilie

En s’appuyant sur les travaux du naturaliste, géographe et explorateur Alexander von Humboldt – mais aussi sur les réflexions de l’artiste écologiste Joseph Beuys ou sur le Faust de Goethe –, le réalisateur Enrico Masi tisse un dialogue entre deux visions radicalement opposées de la technologie et des ressources naturelles, pour réfléchir à notre place dans le cosmos, et à l’avenir de l’humanité. Avec cet essai documentaire à la forme très libre, poétique, parfois déroutante, il entreprend un voyage scientifique et philosophique qui englobe deux visions du monde irréconciliables à l’heure de l’anthropocène : d’un côté, un optimisme technophile aux airs de fuite en avant, qui ne s’interroge pas toujours sur ses effets à long terme ; de l’autre, une posture de décroissance absolue et mystique, qui élève la nature au rang de puissance divine.

Documentaire d’Enrico Masi (France, 2024, 1h31mn)

Disponible jusqu’au 21/11/2025