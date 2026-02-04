En Irlande, la cocaïne fait des ravages. La drogue arrive par la mer et inonde le marché. Avec une...
Les djihadistes de l’organisation État islamique ont fait de la Somalie leur nouvelle place forte. Dans la région du...
Deux réalités parallèles à découvrir dans « Tracks East » : sur le front comme à l’arrière, les quatre années de...
Depuis près d’un quart de siècle, la Cour pénale internationale (CPI) incarne l’espoir d’un monde où même les dirigeants...
La vie de rêve des riches héritières
Aux États-Unis, la criminalité explose à nouveau après 30 ans de baisse. Pourquoi ? Circulation d’armes, affrontements entre gangs...
Un couple entreprend un projet colossal sur l’île d’Ouessant, comprenant la construction d’un spa avec piscine, un hôtel de...
Dans certaines régions de l’Inde, les hommes tuent leurs propres filles à leur naissance. Cependant, une femme nommée Gajendra...
D’irréductibles robinson ont élu domicile dans les basses Carpates polonaise, là en pleine nature ces deux naufragés volontaires goûte...
Des villes en banqueroute, des services publics qui ferment, des citoyens qui refusent de payer plus d’impôts et qui...
Lieu de plaisirs, de loisirs et de villégiature, la Seine a toujours eu un grand pouvoir d’attraction. Jérôme Crépatte...
S’exprimer publiquement en tant que femme peut exposer à de la violence. Entre décrédibilisation et harcèlement, éclairage européen d’un...
Ils vivaient en ville et ils ont décidé de tout plaquer pour la campagne. Pour Brut, notre journaliste Camille...
En Inde, Manvendra Singh Gohil a 52 ans, et ressemble en tout point à l’idée que l’on se fait...
Pays parmi les plus pauvres du monde, la Sierra Leone a rendu l’éducation gratuite pour tous. Mais l’argent manque...
Du haut de ses immenses falaises le détroit du Pas de Calais collectionne les superlatifs ! Ce minuscule bras...
La majorité des jouets de nos enfants sont faits en Chine, devenue l’atelier du monde. Bien que les enfants...
Les bootcamps, camps de redressement à la discipline de fer et tenus par des militaires, sont destinés aux ados...
Depuis la chute de Bachar-el-Assad le 8 décembre dernier et l’arrivée au pouvoir de Ahmad El-Charaa, les femmes du...
Au Burundi, Patrice Faye, un Français de 58 ans, véritable célébrité locale, a été condamné lundi 25 juillet 2011...
