On a tout vu et tout lu sur le Kenya : ses safaris, ses guerriers Masaïs, ses paysages, son histoire. De Joseph Kessel aux reportages animaliers le Kenya est un des pays les plus connus du monde. En revanche il y a une chose que nous ne savons pas. C’est que les Kenyans sont considérés par le reste de l’Afrique (et ce n’est pas rien) comme les maîtres du système D. Si la fabrication d’artisanat à l’aide de canettes de soda, sac en plastiques, pneus de voiture fût un temps leurs spécialités, ils sont aujourd’hui passés à la vitesse supérieure. On parle maintenant d’aviation, d’énergies renouvelables et de téléphonie. Sebastian Perez Pezzani part rencontrer les avant-gardistes de la débrouille et les rois de l’astuce et nous propose un voyage au Kenya comme vous ne l’avez pas vu.
Un reportage de Sebastian Perez.