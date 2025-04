Documentaire

Avec des sommets andins à plus de 6000 mètres d’altitude, un entrelacement des routes les plus dangereuses d’Amérique latine, relier l’océan Pacifique à la forêt amazonienne relève de l’exploit. Deux fois par semaine, Juan Carlos part livrer sans aucune casse, une cargaison d’oeufs de la côte Pacifique à Yungay, au coeur de la Cordillère des Andes. Pedro, avec son camion de ciment, doit aussi franchir les plus hauts cols de la Cordillère «blanche». Il s’en remet à Dieu, tout comme des milliers d’indiens, qui chaque année, se rendent au plus grand pèlerinage d’Amérique latine, la procession du «Senor de Quoylloriti»