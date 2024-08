Documentaire

Rien ne va plus entre cyclistes, automobilistes et scooters. A Paris, Strasbourg, Bordeaux ou Lille, la route est devenue un champ de bataille où tous les coups sont permis : scooters sur les voies cyclables à contre-sens, cyclistes écouteurs sur les oreilles qui grillent les feux, multiplient les queues de poisson et bousculent les passants, voitures qui renversent volontairement les vélos jugés trop lents… Un documentaire de Paul Degenève et Sara Bracq.