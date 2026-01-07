Documentaire

Dérèglement climatique, guerre en Ukraine, crise économique, pandémie du covid 19… Ce contexte anxiogène a affecté considérablement la santé mentale des 18-24 ans, à un âge déjà d’une grande vulnérabilité. Perte de confiance en l’avenir, tristesse, crises d’angoisse, isolement, dépression, troubles addictifs, automutilation, gestes suicidaires, les symptômes sont multiples et alarmants.Face à cette situation explosive, les accompagnements semblent insuffisants et inadaptés. En 2016, en France, une aide d’un nouveau genre a vu le jour. Importée du Royaume-Uni, Nightline est une ligne d’écoute gratuite, de nuit, animée par les étudiants pour les étudiants. Elle obéit à quatre critères : confidentialité, anonymat, non directivité, non jugement. Et depuis sa création, elle connaît un succès grandissant. Comment expliquer l’importance des troubles mentaux chez les jeunes ? Quelles sont les racines de cette profonde détresse ? Et comment contrer ce phénomène qui, au-delà de la France, touche d’autres pays en Europe ?S’appuyant sur le travail de terrain de l’association, filmé au cours d’une nuit, ce documentaire donnera la parole, en filigrane, à ceux qui subissent – étudiants en souffrance – et à ceux qui les aident – experts et observateurs de ce mal-être. Film de paroles, de compréhension et d’écoute, d’interrogations, de réflexions et de solutions, il met au jour une crise autant individuelle que collective qui, en affectant la jeunesse d’aujourd’hui, menace de fragiliser la société de demain.Durée : 52′ / Année : 2023 / Coproduction : Brownbro Production / StudioFact & Check Production / LCP-Assemblée nationale / RTBF