Documentaire

En République Démocratique du Congo, plus de 70 % de la population vit avec moins de deux dollars par jour et un chômage qui progresse dans le pays.

Les Kulunas sont des groupes très organisés, qui respectent une hiérarchie ordonnée, telle un état-major. Khalifa, 24 ans, est l’un de ces chefs de gang redoutés.

Un quotidien de drogue, de vol, de racket et de violents affrontements de rue entre bandes rivales, armées de machettes, leur arme de prédilection.

Après deux décennies d’impuissance, les opérations de police se multiplient. Spécialiste de la lutte anti-gang, le Colonel Bienvenu sillonne les ruelles des quartiers les plus pauvres de Kinshasa avec ses hommes pour arrêter les Kulunas, souvent dénoncés par la population à l’appui de vidéos filmés par les résidents.

Les délinquants sont transférés dans un camp militaire de rééducation, récemment inauguré par le gouvernement et situé à trois heures de vol de la capitale congolaise. En les éloignant de force, loin des arrestations arbitraires et en les soumettant pendant plusieurs mois à une discipline militaire, les autorités espèrent ainsi réduire la criminalité.

