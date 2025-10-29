Petite escalade d’un arbre de 40m, tranquille.
Petite escalade d’un arbre de 40m, tranquille.
Le gouvernement Meloni a transféré des demandeurs d’asile déboutés dans un centre de rétention en Albanie, d’où ils seront...
L’enseignement du français aux migrants pose de nouveaux défis didactiques avec l’arrivée importante de demandeurs d’asile venant de pays...
A Manhattan, plus on touche le ciel et plus on a les poches remplies
Une femme au foyer, une directrice de centre équestre, une chanteuse : trois jeunes Polonaises, trois chemins de vie...
A Hollywood, beaucoup enchaînent les castings avec l’espoir de devenir la star de demain. Mais avec autant de jeunes...
En Bolivie, la ville de Potosí est sortie de terre à l’époque coloniale. Quand les quantités phénoménales extraites des...
Des barrages sauvages dressés sur l’autoroute et des camions pris d’assaut par des dizaines de migrants ! Chaque soir,...
Assumer son homosexualité aux États-Unis ne va pas forcément de soi. Par pression sociale, familiale ou religieuse, des centaines...
Ruth, Adrian et Adli ont moins de 25 ans et vivent dans le territoire le plus pauvre et le...
C’est l’un des sites Internet les plus consultés au monde. Wikipédia, fascine autant qu’elle interroge. Mais verse-t-elle vraiment dans...
Depuis qu’il est apparu dans une publicité pour Google, tout le monde connait Laurent Aigon. Ce serveur de Lacanau...
Des femmes avec des enfants qui mendient dans la rue, des jeunes qui tentent de laver les pare-brise aux...
L’une a porté la couronne de Miss France depuis décembre 2021, l’autre s’apprête à la porter pour l’année d’après....
Farraj vit dans un campement, avec sa mère et ses soeurs, dans le fascinant mais hostile désert de grès...
La journaliste et réalisatrice biélorusse Kseniya Halubovich vit en exil en Pologne depuis près de deux ans. Comme de...
Alain Tingaud a fait fortune dans les nouvelles technologies quand Denis de Kergorlay héritait d’un immense domaine. Paul Dubrule...
Après 5 semaines de grève générale en Guadeloupe, à l’heure où la Martinique s’enflamme elle aussi, la crise antillaise...
Les anglais sont plus de 15 000 à s’être installé définitivement dans le limousin. Les estimations des autorités anglaises...
Dans le plus ancien royaume de Polynésie, les Tonguiens désespèrent face au chômage et à la pauvreté. 92 %...
On la surnomme « la Corée du Nord africaine ». L’Érythrée, petit État de la Corne de l’Afrique, est l’un des...
Les-docus.com propose des ressources éducatives sous forme de vidéos en streaming présentant des documentaires, des conférences mais aussi des articles.
Les-docus.com n'héberge et n'est l'auteur d'aucune des vidéos présentées. Celles-ci étant reprises depuis les plateformes de partage Youtube, Dailymotion et Vimeo.
Les droits et le contenu de ce documentaire, ainsi que tous les autres documentaires, vidéos et reportages présents sur ce site sont la propriété exclusive de leurs auteurs respectif. Les-docus.com ne peut en aucun cas être tenu responsable du contenu des différentes vidéos présentes sur le site.
© 2025 Les Docus - Plan du site