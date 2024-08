Documentaire

Chaque année, en Chine, des milliers de parents envoient leur progéniture dans des camps de vacances militaires. Dès six ans, garçons et filles apprennent ce que signifie défendre sa patrie. Au programme : l’ordre et la discipline. L’Empire du Milieu étend son influence jusqu’au système éducatif. Omniprésent dans tous les aspects de la vie quotidienne des Chinois, le Parti ne laisse rien au hasard. La politique martiale de Xi Jinping est appliquée sans sourciller. L’objectif est clairement affiché : devenir la première puissance militaire mondiale d’ici 2040…

Baoli, 9 ans, et Ruirui, 11 ans, passent quatre semaines dans un camp d’été. Oubliée, la détente méritée après la pression d’une année scolaire. Ici, les cours sont donnés par d’anciens militaires. Du sport, du sport et encore du sport : pompes, courses et parcours d’obstacles. Les enfants sont entraînés et apprennent à tirer au fusil. Ils doivent également participer à la vie en collectivité : nettoyage des sanitaires et des douches, épluchage des légumes, rangement des dortoirs… L’éducation patriotique est le maître-mot.

Un été long pour les enfants, loin de la légèreté et de l’insouciance que réclame leur jeune âge. Entre les entraînements militaires, les chants dédiés à la gloire du parti et les devoirs d’anglais, aucun d’entre eux ne peut envisager de s’engager réellement dans l’armée une fois adultes

