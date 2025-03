Documentaire

En 2018, en France, les actes antisémites ont augmenté de 74%, suscitant indignation et stupeur. Il y a les actes spectaculaires comme la profanation du cimetière juif de Quatzenheim, dans le Bas-Rhin, ou ces croix gammées sur le portrait de Simone Veil à Paris, en février 2019. Il y a aussi ces actes du quotidien : agressions, insultes, menaces, tags, courriers. Menacés, harcelés, humiliés… Pour « Envoyé spécial », ce père de famille raconte un antisémitisme permanent, banalisé mais tout aussi terrifiant : il a vu la porte de son appartement taguée et a reçu une lettre menaçant sa famille. C’est le récit de ce couple de retraités cambriolé, ligoté et frappé dans son pavillon. C’est le témoignage de cette étudiante humiliée et harcelée par les camarades de son université… Un documentaire d’Elise Menand et Kristian Autain