Documentaire

Entre le 1er juin et le 31 août dernier, plus de 7000 hectares de forêt ont brûlé en région PACA. Nous sommes retournés sur les lieux des principaux incendies un mois après : la Bastidonne dans le Luberon, le Cap Taillat et Bormes-les-Mimosas dans le Var. Des riverains et des touristes évacués en urgence, des pompiers blessés, des pinèdes classées rasées de la carte… et après ? Au-delà de la catastrophe écologique, comment redessiner ces forêts orphelines de leur faune et de leur flore ? Un documentaire de Mariella Coste – Sylvie Garat – Christian Herregods – Mikaël.