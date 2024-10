Documentaire

Derrière le conflit se cache aussi en toile de fond une autre guerre, moins médiatique et moins sanglante, c’est celle qui oppose les églises orthodoxes russe et ukrainienne.

Il y a trois ans, cette dernière a décidé de ne plus se placer sous l’autorité des instances religieuses de Moscou. A travers le parcours, sur les routes d’Ukraine, d’un évêque soutenant ses fidèles et prenant ouvertement fait et cause pour l’armée nationale, Gwenlaouen Le Gouil et Christophe Barreyre proposent un carnet de voyage au cœur d’un pays, soutenu par l’ensemble du clergé, qui laisse ouvertement savoir son hostilité et sa dissidence à ses anciens « frères » russes.

Reportage de Gwenlaouen Le Gouil disponible jusqu’au 05/03/2025.