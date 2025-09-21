Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Talibans : qui sont leurs alliés ? Certaines nations donnent des gages aux nouveaux maitres de l’Afghanistan. Les voisins chinois et russes ont déjà annoncé vouloir...

Documentaire Mobilisation générale pour nos paysans ! Tout le monde compte sur eux pour nourrir la France confinée et pourtant, les difficultés s’accumulent pour les agriculteurs....

Podcast Les droits de l’enfant sont-ils en recul ? Adoptée en 1989, la convention internationale des droits de l’enfant fête ses 35 ans, mais des millions d’enfants à...

Documentaire Héritage, la fête au village ! Des communes héritent d’un habitant ou même parfois d’un parfait inconnu : de quelques milliers d’euros à plusieurs millions....

Documentaire Inde : le viol, les castes, l’injustice La statistique est effroyable et dit à elle seule le mal qui ronge le pays le plus peuplé du...

Documentaire La vie difficile dans le bois de Vincennes Le bois de Vincennes, un lieu de survie pour Kader

Documentaire À la rencontre des chercheuses d’or du Mékong Hazen Audel poursuit son périple et aperçoit deux habitantes au milieu de la faune et la flore locales.

Documentaire Les héros du soufre Andy et ses amis travaillent dans le cratère Kawa Ijen, le plus grand d’Indonésie, pour extraire du soufre sous...

Documentaire RER : un train de retard ! Que se passe-t-il dans les transports ? Depuis 48 heures, aéroports fermés, mouvements de grève exceptionnels chez les contrôleurs...

Documentaire Accoucheuses nomades, racines du désert Les tribus nomades de l’Adrar des Ifoghas, aux confins du Mali et de l’Algérie, connaissent un taux de mortalité...

Documentaire L’archipel de Lord Howe L’île Lord Howe est une île d’Australie d’origine volcanique en forme de croissant. Elle est rattachée administrativement à la...

Documentaire Quand les urgences ne répondent plus ! Ce sont des drames évitables qui détruisent des familles et alimentent régulièrement la polémique : des patients morts aux...

Documentaire Le jour d’après – A cours de pétrole Le pétrole. C’est grâce à lui que fonctionne le monde moderne. Nous l’utilisons pour conduire des voitures, voyager en...

Documentaire Nomades des mers Le quotidien de deux familles Bajau vivant selon un mode de vie traditionnel alors que la plupart des...

Documentaire Regards croisés sur la guerre en Ukraine Irina Tumakova est Russe, Nastia Gorpinchenko est Ukrainienne. Toutes les deux sont journalistes et s’efforcent de couvrir la guerre...

Documentaire Goldenbourg C’est la vie d’une ville, Goldenbourg, et de son père. C’est la vie de la ville de Bichkek et...

Documentaire SNCF et sécurité, les usagers sont-ils en danger ? Le 12 juillet 2013, sept personnes sont décédées suite au déraillement d’une locomotive près de Brétigny-sur-Orge. De graves défauts...

Documentaire Chasseurs de Daesh : la grande traque À l’instar des chasseurs de nazis après la Seconde Guerre mondiale, une poignée d’hommes traque les anciens terroristes de...