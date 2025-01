Documentaire

C’est Koukoul, le Rasta, qui m’a fait découvrir l’histoire extraordinaire et méconnue des Siens: les Garifunas. Seuls Noirs à avoir débarqué sans chaîne aux pieds aux Amériques. Ils auraient dû être descendants d’esclaves. Mais l’Histoire a fait un joli pied de nez pour une poignée d’entre eux. Deux bateaux en provenance d’Afrique ont fait naufrage à proximité de Saint-Vincent dans les Antilles, une île pas encore colonisée à l’époque. Ils s’y sont réfugiés libres et se sont mélangés aux habitants, les Indiens Caraïbes. Quelques années plus tard, ils ont débarqué en Amérique centrale au Guatemala et ont fondé Livingston où ils vivent encore aujourd’hui . Cette ville où Koukoul revient chaque année quelques semaines après avoir passé le reste de son temps sur un bateau usine en Alaska. Il célèbre avec sa communauté garifunas en chants et en danses leur combat victorieux pour la liberté. Un documentaire de Sandrine FEYDEL, Via Découvertes Production pour Thalassa