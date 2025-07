Documentaire

Quelque soit le problème au Guatemala, chauffeurs et voyageurs les règlent avec une conception très latino de la vie ! Plus de place dans le bus, pare-chocs et galeries sont là pour accueillir les voyageurs A leurs risques et périls, les vieux bus américains ont une fiabilité très aléatoire. Quand l’un des trois volcans actifs crache sa colère sur les villages qu l’entourent, là encore les guatémaltèques ont la solution? une offrande à Maximo? Glissez-lui une cigarette et un verre d’alcool et se saint vénéré dans tout le pays réalisera vos souhaits. Par de là les pistes et les cités de leurs ancêtres les descendants des mayas fêtent certaines de leurs victoires sur les conquistadores de manière complètement folle. 24 heures de danse et d’alcool qui se terminent par une course de chevaux unique au monde. Pour arriver au bout de ces pistes de montagne ravagées par les inondations et les glissements de terrains les guatémaltèques ont un secret : ne jamais s’énerver.

Un documentaire d’Alexandre Spalaïkovitch, Guillaume Lhotellier.