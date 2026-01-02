Documentaire

Xoda vit au pied de l’Altaï Mongol, dans la partie ouest du pays. Fidèle à ses ancêtres Kazakhs il veut crier à pleins poumons le nom de Janibek, le fondateur légendaire de son clan. Les circonstances dans lesquelles un Kazakh pousse ce cri de victoire sont rares : lorsqu’il gagne une course à cheval, lors de la naissance de son enfant ou quand son aigle chasseur tue un loup.

A la veille de l’hiver, les loups arrivent en nombre du Xiang Hang, le versant chinois de l’Altaï. Ils ont dévoré une centaine de moutons lorsque les pasteurs Kazakhs décident de mettre un terme à cette tuerie. Une grande chasse à l’aigle s’impose. Xoda part en reconnaissance. Il repère les prédateurs et en avertit les Barbes Blanches de la vallée.

Documentaire : Balapan, Les Ailes de l’Altaï

Un documentaire de Hamir Sardar

