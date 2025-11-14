Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Des essais cliniques douteux sur des victimes du Bhopal Des victimes d’une explosion chimique exploités comme cobayes par les big pharma

Documentaire Qatar : conquérir le monde en quatre leçons Bienvenue à Doha, une ville qui érige son prestige avec Education City et la Sheikha Moza, vitrine d’un Qatar...

Podcast La réserve mondiale de semences du Svalbard « L’arche de Noé végétale », c’est son surnom ! Ce bunker ultra-sécurisé, situé en Norvège, protège notre biodiversité. Dans cet...

Documentaire Kenya, la résistance des Massaï – Un jeune chef pour un grand défi Au Kenya, un pays en pleine mutation, Nelson Ole Reiyia travaille à la création d’un corridor faunique entre les...

Documentaire Ils travaillent dans le désert pour 2€ par jour En Ethiopie, un métier que nous ne pourrions pas faire sans un coup de 50+

Documentaire Le BAC en France : entre stress, découragement, et soulagement Toute l’année ils ont planché, stressé, mais se sont aussi amusés. De la rentrée scolaire à leurs premiers pas...

Documentaire Tunisie : un Ehpad dans un hôtel de luxe Dans les hôtels de luxe de la cité balnéaire de Hammamet, de jeunes Tunisiennes travaillent comme auxiliaires de vies...

Documentaire Ces français en détresse face à la flambée des prix énergétiques Dans l’Est de la France, au cœur d’une petite ville tranquille, une station-service devient le témoin silencieux des maux...

Documentaire USA : scandale chez les Boy Scouts Camping, patrie et camaraderie… 130 millions d’Américains parmi lesquels les présidents Joe Biden ou encore George W. Bush, ont...

Documentaire Ukraine / Jordanie : Les convois des terres noires Dans la cour d’une petite ferme des environs de Kiev, trois hommes s’affairent autour d’un vieux camion Kamaz. Vova...

Documentaire Kitcisakik : vivre dans la forêt, sans eau courante Nous nous sommes rendus à Kitcisakik, en Abitibi, où les Autochtones vivent toujours hors réserve, dans la forêt, sans...

Documentaire Charity business sur la place rouge Une association caritative organisé par les personnalité les plus riches a Moscou permet a 150 orphelins d’aller patiner sur...

Documentaire Texas : ils payent pour tuer des bêtes sauvages Pour se faire une gazelle, un gnou ou même une girafe, plus besoin de prendre l’avion et de risquer...

Documentaire Ukraine: avec les résistants L’Ukraine doit faire face depuis jeudi à une invasion de leur territoire par la Russie. Des civils font tout...

Documentaire USA : être trans et résister sous Trump Trump a annoncé vouloir “stopper le délire transgenre”. Depuis son retour à la Maison Blanche, les décrets transphobes s’enchaînent....

Documentaire Bhoutan : à la recherche du bonheur Niché au cœur de l’Himalaya, le petit royaume du Bhoutan a décidé d’en finir avec « la dictature du...

Documentaire Marseille sous haute tension Marseille enregistre aujourd’hui le plus fort taux de criminalité de la France, juste derrière la grande banlieue parisienne. Des...