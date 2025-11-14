Le début d’une culture skate au Sri Lanka ?
Des victimes d’une explosion chimique exploités comme cobayes par les big pharma
Pas de cours, pas de professeurs, des élèves qui se corrigent entre eux, et une école ouverte 7 jours...
Bienvenue à Doha, une ville qui érige son prestige avec Education City et la Sheikha Moza, vitrine d’un Qatar...
« L’arche de Noé végétale », c’est son surnom ! Ce bunker ultra-sécurisé, situé en Norvège, protège notre biodiversité. Dans cet...
Au Kenya, un pays en pleine mutation, Nelson Ole Reiyia travaille à la création d’un corridor faunique entre les...
En Ethiopie, un métier que nous ne pourrions pas faire sans un coup de 50+
Toute l’année ils ont planché, stressé, mais se sont aussi amusés. De la rentrée scolaire à leurs premiers pas...
Dans les hôtels de luxe de la cité balnéaire de Hammamet, de jeunes Tunisiennes travaillent comme auxiliaires de vies...
Dans l’Est de la France, au cœur d’une petite ville tranquille, une station-service devient le témoin silencieux des maux...
En Colombie, prendre soin de soi est important.
Camping, patrie et camaraderie… 130 millions d’Américains parmi lesquels les présidents Joe Biden ou encore George W. Bush, ont...
Dans la cour d’une petite ferme des environs de Kiev, trois hommes s’affairent autour d’un vieux camion Kamaz. Vova...
Nous nous sommes rendus à Kitcisakik, en Abitibi, où les Autochtones vivent toujours hors réserve, dans la forêt, sans...
Une association caritative organisé par les personnalité les plus riches a Moscou permet a 150 orphelins d’aller patiner sur...
Pour se faire une gazelle, un gnou ou même une girafe, plus besoin de prendre l’avion et de risquer...
L’Ukraine doit faire face depuis jeudi à une invasion de leur territoire par la Russie. Des civils font tout...
Trump a annoncé vouloir “stopper le délire transgenre”. Depuis son retour à la Maison Blanche, les décrets transphobes s’enchaînent....
Niché au cœur de l’Himalaya, le petit royaume du Bhoutan a décidé d’en finir avec « la dictature du...
Marseille enregistre aujourd’hui le plus fort taux de criminalité de la France, juste derrière la grande banlieue parisienne. Des...
Pendant qu’on danse et que l’on refait dans certaines parties du monde, les Romands, eux, vont devoir passer un...
