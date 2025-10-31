Ressources Dans la même catégorie

Conférence La cuisine romande existe-t-elle ? Après avoir présenté les résultats d’une étude sur la place de l’alimentation dans l’enseignement des langues étrangères, le conférencier...

Documentaire L’histoire de l’influenceuse Belle Gibson Elle prétendait avoir guéri d’une tumeur au cerveau grâce à son régime alimentaire. Voici l’histoire de Belle Gibson, l’influenceuse...

Documentaire Italie : retenir les migrants en Albanie ? Le gouvernement Meloni a transféré des demandeurs d’asile déboutés dans un centre de rétention en Albanie, d’où ils seront...

Conférence Migrants : quand de nouveaux profils créent de nouveaux enjeux L’enseignement du français aux migrants pose de nouveaux défis didactiques avec l’arrivée importante de demandeurs d’asile venant de pays...

Documentaire New York, au royaume de la démesure A Manhattan, plus on touche le ciel et plus on a les poches remplies

Documentaire Les Polonaises, entre tradwife et carrière Une femme au foyer, une directrice de centre équestre, une chanteuse : trois jeunes Polonaises, trois chemins de vie...

Documentaire Rêves brisés : l’envers du décor de Los Angeles A Hollywood, beaucoup enchaînent les castings avec l’espoir de devenir la star de demain. Mais avec autant de jeunes...

Documentaire Mercantour, le printemps des villages Les fameux villages perchés des Alpes Maritimes ont vu leur population baisser inexorablement au cours du dernier siècle. L’attrait...

Documentaire Guerre et terrorisme : vers la réconciliation Si la guerre de Bosnie-Herzégovine est terminée depuis trente ans, la scission entre les groupes ethniques reste profondément marquée. Mais...

Documentaire Kitakinan – Notre territoire à tout le monde Des algonquins de la communauté de Kitcisakik partent chasser l’orignal, comme ils l’ont toujours fait. Cette fois, ils amènent...

Documentaire Voyage en Syrie – Episode 2 – Des ruines à l’espoir Cet épisode est orienté sur de l’analyse et de la compréhension des événements, notamment en lien avec les...

Documentaire Richland, le berceau de la bombe atomique Bienvenue à Richland, une ville qui a construit toute son identité sur l’arme atomique. C’est ici qu’a été construite...

Documentaire Pékin : la chasse aux pauvres Pékin peaufine l’objectif de son plan quinquennal : réduire la population de la ville de 15 % d’ici à...

Documentaire Israel contre Palestine – Le mur de la discorde En ce moment, sur l’Esplanade des Mosquées à Jérusalem, on s’écharpe plus que l’on ne prie. Ce lieu doublement...

Documentaire Inde : Girl Power en sari rose La violence à l’égard des femmes est un grand problème en Inde. Selon les statistiques, sur 100 000 femmes,...

Documentaire Sécurisation de la production agropastorale en Mauritanie Documentaire sur un projet de sécurisation de la production agro pastorale dans les zones pré sahéliennes de Mauritanie mis...

Documentaire Démanteler et recycler Trois frères d’une famille de 18 enfants gèrent une entreprise de démolition de navires à Esbjerg au Danemark. Leur...