Documentaire

Depuis quinze ans, Andy et Mike, les Yes Men, sont les rois du canular intelligent. Ils vont là où ils ne sont pas invités pour défendre des causes environnementales, pour dénoncer des atteintes à la liberté d’expression et se battre contre les dérives de grandes multinationales.En l’espace de quelques années, les « Yes Men » ont réussi à transformer l’imposture en arme militante.Mais qui se cache derrière les Yes Men ? Qui sont vraiment Andy et Mike ? Comment sont-ils devenus des mentors de nombreux mouvements contestataires ou auprès de Julian Assange et Michael Moore ? Martin Boudot les a accompagnés de New York à Amsterdam, en passant par l’Arizona et l’Angleterre.

Réalisateur : Martin Boudot