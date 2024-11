Documentaire

En Israël, la droite ultranationaliste religieuse gagne du terrain, un an après les massacres du 7 octobre. Ses représentants sont au gouvernement depuis 2022, son discours infuse dans la société et les médias.

Yekutiel Epstein est un Israélien de 17 ans. Il se revendique du courant de pensée du rabbin Meir Kahana, un Israélo-Américain radical dont le parti Kach a été interdit dans les années 90 en Israël pour racisme. Longtemps marginales, ses idées reviennent en force aujourd’hui, plus de 30 ans après sa mort. Sur le terrain, les réseaux sociaux et jusqu’au parlement israélien, Yekutiel Epstein et ses alliés de l’extrême droite poussent pour étendre la souveraineté israélienne sur l’ensemble des territoires occupés et pour en expulser les Palestiniens. En ligne de mire se dessine pour cette droite le rêve d’un Grand Israël, bien au-delà des frontières de l’Etat actuel.

La société israélienne, encore profondément meurtrie par les attaques du 7 octobre, est divisée et anesthésiée. Depuis la Cisjordanie, où il va à l’école, ou les abords de Gaza où il espère bientôt construire une colonie, Yekutiel Epstein incarne cette vision du monde, où la religion sert des intérêts nationalistes et violents.

