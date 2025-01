Documentaire

En 1974, Pierre Kakpo, citoyen béninois, débarque en France. Le petit ajusteur de Cotonou est loin d’imaginer que 40 ans plus tard, l’une de ses filles travaillerait au ministère de l’économie et des finances. Il est loin d’imaginer que lui-même, devenu cordonnier, permettrait de vivre et de se développer à 4000 petits agriculteurs de son pays d’origine, depuis son échoppe de banlieue française. Un documentaire d’Ingrid Pernet-Duparc et Serge Worreth