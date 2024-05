Documentaire

Elle s’appelle Marie-Claude mais, au Togo, on l’appelle Mawulolo (« Dieu est grand « ). A 52 ans, cette Lyonnaise, ancienne informaticienne, est aujourd’hui une reine africaine. Elle ne sort jamais sans sa couronne et « règne » sur 11 villages, soit 4000 habitants. Marie-Claude est arrivée ici il y a vingt ans, elle s’occupe des orphelins, a monté un centre de santé et finance la scolarité des enfants. Un documentaire de Stéphane Rodriguez.