Documentaire

Les chinois ont une conception quelque peu mercantile du couple et cela a généré une énorme industrie. Il n’est pas rare qu’une famille aisée dépense des dizaines de milliers d’euros, pour sélectionner la promise et organiser les festivités en grandes pompes. Dans un pays où il y a aujourd’hui seulement 100 femmes pour 117 hommes, la pénurie d’épouses menace. Alors les parents n’hésitent pas à prendre les choses en mains, pour caser leurs rejetons. Et vous verrez qu’au pays du P.I.B. galopant, l’Amour est un marché avec une bourse aux célibataires, des traders, des datas, des cours de séduction et même une date de péremption. Un documentaire de l’Effet Papillon.