Documentaire

Ce sont des drames évitables qui détruisent des familles et alimentent régulièrement la polémique : des patients morts aux urgences faute d’avoir été pris en charge à temps, d’autres parce que le SAMU n’a pas pu ou n’a pas jugé utile d’envoyer une ambulance.

Alors que le président de le République s’est engagé à désengorger tous les services d’urgence d’ici fin 2024, que le ministre de la Santé encourage désormais tous les Français à composer le 15 avant de se déplacer à l’hôpital, nous avons enquêté sur ces morts qui posent question.

Négligences, manque de moyens, absence de formation, surmenage, nous nous sommes procurés de nombreux documents confidentiels -rapports d’enquête, fiches d’alerte, enregistrements audio, courriers internes – qui pointent les défaillances du système.