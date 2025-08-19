Documentaire

Gavin est designer industriel à Durham en Angleterre, mais cet homme en apparence ordinaire à une passion secrète qu’il ne partage qu’avec sa femme Sue. Gavin se travestit pour devenir la sublime Leah True.

Un talent qui lui vaut d’avoir été sélectionné pour participer au plus prestigieux concours de travestis de la planète, celui de Miss Tiffany Universe qui se déroule chaque année à Pattaya en Thaïlande. Une soirée de rencontre travesti, où la diversité, la tolérance et la liberté d’expression sont brillamment mises en valeur. Pour Gavin, cette compétition est un incroyable défi, d’autant qu’il a décidé d’avouer son incroyable secret à ses parents.