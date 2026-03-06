Dans l’océan Indien, sur la côte ouest de Madagascar, on retrouve la presqu’île de Belo sur Mer et un petit village de pêcheurs où les boutres, de grands bateaux à voile qui servent au transport de marchandises, sont nombreux. Parmi les marins du village, Dasiky, qui apprend l’art de construire ces embarcations d’un autre temps et dont le gagne-pain consiste à les conduire vers les grandes villes du nord pour y acheminer d’énormes sacs de sel.
De l’autre côté du globe, à plus de 10 000 kilomètres de Madagascar, d’autres marchandises naviguent au fil de l’eau sur le fleuve Oyapock, qui serpente sur plus de 400 kilomètres et sépare la Guyane française du Brésil.
Kia, comme beaucoup d’hommes de la région, est piroguier. Accompagné de son fidèle bras droit, il doit régulièrement affronter les nombreux dangers de cette étendue d’eau capricieuse pour transiger diverses marchandises.

Un documentaire de Léni MERAT, Jean Marc CHAUVET, Emmanuel CORRE
Anne Laure CAHEN,Karina MARCEAU, Yanie DUPONT-HÉBERT, Frédéric RÉAU
Ismaël DECARRE
Cast : /