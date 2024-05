Documentaire

L’attaque du Hamas contre Israël, le 7 octobre dernier, a ravivé le conflit à la frontière entre Israël et le Liban. Tirs de roquettes du Hezbollah d’un côté, bombardements israéliens de l’autre – les frappes s’intensifient depuis le 7 octobre à la frontière entre le Liban et Israël. Le Hezbollah affirme agir en soutien aux Palestiniens à Gaza. Israël, de son côté, espère chasser définitivement les milices chiites de la zone frontalière. Le conflit a déjà fait une trentaine de victimes côté israélien, et plus de 330 côté libanais, dont 260 combattants du Hezbollah et de ses alliés. Plus de 90 000 habitants des villages du Sud-Liban ont dû évacuer la zone frontalière. Notre équipe s’est rendue dans cette région, à la rencontre des habitants des villages chiites et chrétiens, victimes de ce nouveau cycle de violence.

