Documentaire



Depuis qu’elle a été désignée cheffe traditionnelle d’une région centrale du Malawi, Theresa Kachindamoto, 63 ans, qui règne sur 540 villages, a décidé de mettre en pratique ses convictions : agir pour les droits des filles, leur accès à l’éducation et contre les mariages précoces. Au Malawi où plus de la moitié des habitants vivent sous le seuil de la pauvreté, environ 46% des jeunes filles sont mariées, en toute illégalité, avant l’âge de 18 ans, soit l’un des taux de mariages précoces les plus élevés au monde. On l’appelle la « Terminator » des mariages d’enfants. Malgré l’hostilité des hommes et la persistance des croyances traditionnelles, Theresa est parvenue, en 18 ans, à annuler plus de 2559 unions et à rescolariser ces fillettes. Elle se bat aussi pour éradiquer certaines pratiques barbares toujours en cours, comme dans le sud du pays, où des familles sollicitent « la hyène », un homme chargé de faire perdre leur virginité aux jeunes filles.

Unique en son genre, l’action de Theresa Kachindamoto ne se déroule pas exclusivement sur le terrain, mais aussi à l’échelle politique et nationale. Cette femme hors du commun a changé des vies, des mentalités et des lois. Documentaire disponible jusqu’au 29/06/2024.