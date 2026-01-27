Documentaire

Rozvadov, bourgade tchèque de 800 âmes, a un casino… et engrange des millions. Mais le maire Martin Abel ne sait plus quoi faire avec tant d’argent. Là où un rideau de fer divisait autrefois le continent, l’Europe se réunit désormais autour des tables de jeu.

Cette manne financière issue des jeux d’argent a transformé le bourg frontalier : école, crèche et ramassage des ordures sont gratuits, et chaque habitant reçoit un bonus annuel. À quoi ressemble la vie dans le village abritant la plus grande salle de poker d’Europe ?

Reportage (Allemagne, 2025, 30mn) disponible jusqu’au 30/12/2026