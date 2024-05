Documentaire

Philippe Gougler survole avec Maria-Isabel le désert de l’Atacama au Chili. Soudain il aperçoit une oasis qui serpente le long de la rivière Elqui, véritable miracle vert au milieu de cet environnement aride. Puis il arrive au-dessus de l’observatoire Cerro Tololo. C’est un endroit très privilégié. Le ciel y est si pur que l’on peut y apercevoir les ciels étoilés les plus beaux au monde. Spectacle grandiose garanti. Ce coin préservé du Chili est une véritable invitation à la découverte pour les amateurs de nature, les voyageurs en quête d’authenticité et les passionnés d’astronomie. En effet, la vallée de l’Elqui bénéficie d’un ciel d’une pureté exceptionnelle, propice à l’observation des étoiles. De nombreux observatoires astronomiques ont élu domicile dans la région, attirant des visiteurs du monde entier en quête d’émerveillement devant les mystères de l’univers.

Mais la vallée de l’Elqui ne se résume pas à son ciel étoilé. Ses paysages variés offrent une multitude d’activités en plein air, allant de la randonnée à l’équitation en passant par le VTT. Les amateurs de sensations fortes pourront également s’essayer au rafting dans les eaux vives du fleuve Elqui, tandis que les contemplatifs pourront simplement se laisser bercer par la quiétude des lieux.

Outre ses attraits naturels, la vallée de l’Elqui est également connue pour sa culture et son patrimoine. Les villages pittoresques qui jalonnent la vallée, comme Vicuña et Pisco Elqui, sont imprégnés d’une atmosphère authentique et chaleureuse. On y trouve notamment de charmantes églises coloniales, des places ombragées où il fait bon se reposer, et des marchés artisanaux où l’on peut dénicher des produits locaux et des souvenirs uniques.

Cependant, ce qui rend la vallée de l’Elqui vraiment unique, c’est son lien étroit avec la culture du pisco, un brandy de raisin emblématique du Chili. Les vignobles en terrasses qui couvrent les versants des collines sont le berceau de ce spiritueux, et de nombreuses distilleries ouvrent leurs portes aux visiteurs pour leur faire découvrir les secrets de sa fabrication et leur permettre de déguster différentes variétés.