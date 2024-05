Tout savoir sur l’installation photovoltaïque pour une centrale au sol

Article

L’installation d’une centrale photovoltaïque au sol, également connue sous le nom de ferme solaire, est un projet complexe qui nécessite une planification rigoureuse et une exécution méthodique.

Voyons donc en détails les différentes phases de préparation, d’exécution et de réception d’un tel projet.

Phase de préparation

La phase de préparation est cruciale pour le succès d’une centrale photovoltaïque. Elle se divise en plusieurs sous-étapes.

Avant-projet

L’avant-projet constitue la première étape du processus. Il s’agit de déterminer la faisabilité du projet en fonction de plusieurs critères, notamment l’identification du site, la faisabilité technique et économique.

Le choix du terrain adéquat en termes de surface, d’ensoleillement, et de proximité des réseaux électriques est essentiel.

Ensuite, une évaluation des contraintes techniques et logistiques ainsi qu’une analyse des coûts et des revenus potentiels permettent de s’assurer de la rentabilité du projet.

Études préliminaires

Les études préliminaires approfondissent l’analyse de faisabilité.

L’étude d’impact environnemental évalue les effets potentiels sur la faune, la flore et les habitats naturels, étant essentielle pour obtenir les autorisations nécessaires. Une étude de sol analyse la composition et la stabilité du sol pour garantir la sécurité et la durabilité des installations.

De plus, l’analyse météorologique, qui recueille des données sur l’ensoleillement, les températures, et les conditions climatiques, aide à optimiser le rendement des panneaux solaires. N’hésitez pas à consulter apexenergies.fr/centrale-au-sol/quels-sont-les-enjeux-environnementaux-avant-un-projet-photovoltaique/ pour plus d’informations.

Notes d’opportunités

Les notes d’opportunités permettent d’identifier les avantages et les inconvénients spécifiques du projet.

Les opportunités économiques comprennent les subventions, les aides financières et les incitations fiscales disponibles.

Les opportunités techniques concernent les innovations technologiques qui pourraient améliorer le rendement ou réduire les coûts.

Enfin, les enjeux environnementaux proposent des solutions pour minimiser l’impact écologique.

Calculs de production

Les calculs de production visent à estimer la quantité d’électricité que la centrale pourra générer. La simulation de production utilise des logiciels de simulation pour modéliser la production en fonction des données météorologiques.

L’analyse de rendement calcule le rendement énergétique des panneaux solaires en conditions réelles, et l’estimation des revenus prévoit les revenus générés par la vente d’électricité sur une période définie.

Phase d’exécution

La phase d’exécution commence une fois que toutes les études et analyses sont concluantes et que les autorisations nécessaires sont obtenues.

Réalisation du CCTP

Le Cahier des Clauses Techniques Particulières (CCTP) est un document détaillé qui décrit les spécifications techniques et les exigences du projet.

Il inclut une description des équipements comme les types de panneaux solaires, onduleurs et structures de montage, les exigences de performance telles que le rendement minimum, la durabilité et la garantie des équipements, ainsi que les normes de sécurité à respecter.

Édition des plans d’exécution

Les plans d’exécution détaillent la mise en œuvre du projet.

Ils comprennent les plans de site indiquant la disposition des panneaux solaires, des chemins d’accès et des emplacements des transformateurs, les schémas électriques pour les connexions entre les panneaux, les onduleurs et les réseaux de distribution, ainsi que les plans de génie civil pour les fondations, les travaux de terrassement et les infrastructures nécessaires.

Notes de calcul

Les notes de calcul vérifient la conformité des plans et des équipements aux normes et exigences du projet.

Elles incluent des calculs structurels pour assurer la stabilité des structures supportant les panneaux, des calculs électriques pour le dimensionnement des câbles et la protection contre les surtensions et les courts-circuits, ainsi que des études de rentabilité ajustant les prévisions économiques en fonction des spécifications techniques finales.

Réalisation du chantier

La réalisation du chantier implique plusieurs étapes.

La préparation du site inclut le défrichage, le nivellement et l’aménagement des accès.

L’installation des structures concerne le montage des supports pour les panneaux solaires.

La pose des panneaux solaires implique leur installation et fixation.

Enfin, les raccordements électriques consistent à connecter les panneaux aux onduleurs et aux réseaux électriques.

Suivi

Le suivi du chantier est essentiel pour garantir la qualité et la conformité des travaux. Il comprend une supervision quotidienne par des ingénieurs et des techniciens qualifiés, des contrôles intermédiaires pour vérifier la conformité des installations à différentes étapes, et des rapports de progression documentant régulièrement l’avancement des travaux et les éventuels problèmes rencontrés.

Phase de réception

La phase de réception marque la fin du projet et assure que toutes les spécifications ont été respectées.

Inspection des travaux finis

L’inspection des travaux finis est une étape clé.

Elle inclut le contrôle qualité pour vérifier la qualité des installations et leur conformité aux plans et aux normes, l’inspection des équipements pour contrôler les panneaux solaires, les onduleurs et autres équipements installés, ainsi que la vérification des connexions pour s’assurer que toutes les connexions électriques sont sécurisées et conformes.

Tests de production d’électricité

Les tests de production permettent de vérifier les performances réelles de la centrale.

Ils incluent des essais de production pour la mise en service des installations et la mesure de la production d’électricité, la comparaison avec les hypothèses pour vérifier que les résultats sont conformes aux prévisions initiales, et l’optimisation par ajustement des réglages pour maximiser le rendement.

Levée des réserves

Enfin, la levée des réserves clôture le projet. Elle comprend la correction des éventuelles non-conformités ou défauts identifiés lors des inspections, la validation finale avec l’obtention de l’approbation des autorités compétentes et des parties prenantes, et le transfert de la gestion de la centrale au client ou à l’opérateur.