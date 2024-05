Média Gaming : les sites de Webedia enregistrent des records d’audience

Article

Webedia, la société média française, confirme sa notoriété dans le domaine du divertissement en ligne. JV et MGG, deux marques du groupe, viennent d’enregistrer des records d’audience en janvier 2024 selon Médiamétrie NetRatings. Il s’agit de deux médias gaming, l’un généraliste, l’autre expert. Nous faisons le point sur cette actualité.

Un attrait croissant pour les jeux

Cet intérêt pour les médias de niche résulte indéniablement d’un attrait croissant pour les jeux, que ce soit en France ou au niveau mondial. En effet, selon les dernières statistiques, 83,1 % des internautes s’adonnaient au gaming en janvier 2024. Afin de nourrir leur passion, les joueurs sont en recherche constante des dernières actualités, de nouveautés, de critiques, d’exclusivités ou encore de conseils et astuces.

Les sites d’informations français dédiés au gaming varient énormément afin de répondre à tous les besoins. Dans la catégorie généraliste, on retrouve JV par Webedia, leader de l’actualité du jeu vidéo et du hardware. Il est concurrencé par des sites comme Gamekult ou encore Gamewave.

Côté médias experts, MGG par Webedia constitue le leader pour les actualités de l’eSport. Quant à NoFrag, il s’agit du premier média gaming francophone qui traite de l’actualité des jeux de tir à la première personne. On retrouve également JeuxOnline, le spécialiste des jeux en ligne (MOBA, RPG, FPS, etc.).

Il existe aussi des sites à thématiques précises comme Pokernews. Consacrée au poker en ligne, la plateforme recense les meilleurs sites de poker en ligne en France comme PokerStars.Fr, PMU Poker, BetClic Poker, PartyPoker.fr ou Winamax Poker. Elle relate les actus ou prodigue des astuces sur le jeu de cartes.

Un succès sans précédent

Pour les sites JV et MGG en particulier, le succès est plus que jamais au rendez-vous en ce début d’année 2024. En janvier dernier, le nombre de visiteurs uniques du site JV a été de 8,5 millions, soit 17 % de plus que le mois précédent et 11 % de plus qu’il y a un an.

Il faut dire que de nombreux titres ont suscité l’engouement des gamers ces derniers temps, à savoir Spiderman 2, Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda : Tears of the Kingdom, Diablo IV, Assassin’s Creed Mirage ou encore la bande-annonce de GTA 6. Ce record d’audience peut aussi s’expliquer par l’élargissement de la ligne éditoriale de la plateforme. En effet, depuis maintenant deux ans, JV traite aussi de la culture geek (actus ciné, manga, animé, etc.).

Pour MGG, 3,7 millions de visiteurs uniques ont été comptabilisés sur le site en janvier 2024. Cela correspond à une croissance de 19 % par rapport au mois de décembre 2023, mais aussi de 140 % par rapport à l’année dernière.

Ce record inégalé s’explique par l’ampleur que le domaine de l’eSport est en train de prendre ; ce dernier devrait générer près de 4,3 milliards de dollars en 2024. MGG est aussi apprécié pour son positionnement sur des titres de niche, c’est-à-dire des jeux vidéo qui requièrent une expertise avancée.

L’année 2024 promet encore plus de succès pour l’industrie du jeu en général, mais aussi pour les médias gaming. Selon les prévisions, il enregistrera un chiffre d’affaires de 282,3 milliards d’euros cette année. En ce qui concerne les plateformes JV et MGG, leur responsable contenu Alexandre Nassar a affirmé que 2024 sera « une nouvelle très belle année pour le jeu vidéo, l’eSport et la culture gaming. »