Les Bearbricks ou Be@rbrick, sont des figurines de collection conçues et produites par l’entreprise japonaise MediCom Toys. Ces figurines en plastique adoptent une silhouette minimaliste en forme d’ours avec un ventre arrondi et un design anthropomorphe épuré.

Les Bearbricks se distinguent par leur capacité à transcender le simple statut de jouet pour s’imposer comme de véritables œuvres d’art. Depuis leur création en 2001, les Bearbricks ont connu un immense succès bien au-delà des frontières du Japon. Ils captivent les collectionneurs et sont devenues un objet de désir mondial.

Des collaborations prestigieuses qui attirent les collectionneurs

Au fil des années, les Bearbricks multiplient les collaborations, proposant des modèles inspirés d’artistes renommés comme Kaws, Andy Warhol et Jean-Michel Basquiat, ainsi que des licences Disney, Marvel, Star Wars et bien d’autres. Ils font l’objet d’autres collaborations prestigieuses dans le monde de la mode, de l’art, ainsi qu’avec des marques de luxe et des franchises populaires. Des partenariats avec des géants de la mode comme Chanel, Adidas, Nike, ou Supreme ont donné naissance à des éditions spéciales ornées de leurs emblèmes iconiques, attisant ainsi l’enthousiasme des collectionneurs.

Les amateurs de mode, les passionnés de BD et les collectionneurs cherchent sans cesse à enrichir leur collection de Bearbricks. Leur design vintage et haut en couleur séduit un large public, notamment des célébrités et des amateurs d’art. Chaque année, les nouvelles éditions de Medicom Toys suscitent un véritable engouement et s’arrachent à prix d’or.

Une rareté prisée par les collectionneurs

Les Bearbricks sont bien plus que de simples figurines : ce sont de véritables objets de collection à forte valeur esthétique. Les éditions limitées et les créations signées par des artistes de renom ont trouvé leurs places dans les galeries d’art et attisent la convoitise des collectionneurs. Chaque Bearbrick en édition ultra-limitée devient une pièce exclusive, propulsant la demande et alimentant la spéculation sur le marché secondaire. La rareté et l’exclusivité sont les moteurs du succès de ces figurines, où les séries numérotées et les modèles exclusifs atteignent parfois des sommets.

Art street Gallery, l’adresse incontournable pour les collectionneurs de Bearbricks

Art Street Gallery se spécialise dans la vente et la promotion du street art. Cette galerie en ligne est l’adresse incontournable pour ceux qui souhaitent commencer ou enrichir leur collection de Bearbricks. Elle propose toute une collection d’art toys Bearbrick.

Des pièces emblématiques comme le Space Invaders Bearbrick, un hommage vibrant au jeu vidéo iconique, mêlant nostalgie et culture urbaine y sont proposées. Les amateurs de Kaws seront conquis par le Kaws Bearbrick Dissected, une pièce révélant l’anatomie stylisée du personnage ou encore par le Bearbrick Kaws Tension, une édition captivante qui reflète l’essence du travail de l’artiste. L’héritage d’Andy Warhol est également mis à l’honneur avec des pièces comme le Andy Warhol Brillo version 2022, ainsi que l’Andy Warhol « Spécial » Bearbrick. Les passionnés d’art contemporain seront séduits par le Bearbrick Jean Michel Basquiat, une pièce audacieuse qui capture l’énergie brute et le style graffiti de l’artiste new-yorkais