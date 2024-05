Documentaire

Présent dans presque toutes les sociétés, le mariage se célèbre différemment selon les cultures. L’anthropologue Anne-Sylvie Malbrancke nous emmène dans le nord du Togo, chez les Batammariba, où l’union débute par le conflit, et aux Comores, où le rituel du Grand-Mariage se fête avec faste.

Chez les Batammariba, dans le nord du Togo, l’union débute par le conflit. Dans le plus grand secret, la femme est enlevée à sa famille par le fiancé qu’elle a choisi. Comme la jeune Inki, qui ne doit rien laisser paraître de ses intentions si elle veut épouser l’homme qu’elle aime. Ce moment de danger est vécu comme un coup d’éclat : il permet au futur couple d’affirmer ses choix et de mettre les familles devant le fait accompli. Aux Comores au contraire, le rituel du Grand-Mariage se fête avec faste et aux yeux de tous, souvent plusieurs années après l’union religieuse. Pour Ali et Moinahalima, il consacrera leur couple, témoignera de l’accomplissement de leur vie, et constituera un passage obligé pour se faire une place dans la société.

Étonnantes pratiques

Avancer dans l’existence relève de l’aventure, dont on sait qu’elle se finira mal… C’est pourquoi, face à l’inéluctable, les hommes ont inventé un accompagnement codifié qui permet de structurer la vie en étapes précises : les rituels collectifs tendent à permettre à l’individu de se construire une perception apaisée de sa condition mortelle. Sur les pas de l’anthropologue Anne-Sylvie Malbrancke (Rituels du monde), cette série propose de partir dans le monde à la rencontre de ceux qui célèbrent ces rites de passage par des coutumes souvent étrangères au reste de l’humanité. Où l’on découvre d’étonnantes pratiques, des interdits et des identités d’une grande richesse. Plonger dans les rituels de communautés permet de pénétrer au cœur de leur culture, de comprendre leurs peurs et leur vision de la vie. Un panorama saisissant qui relativise aussi certaines de nos certitudes.

Série documentaire (France, 2023, 53mn)

