Dans les régions du sud des États-Unis, la fameuse « Bible Belt » très religieuse et conservatrice, une offensive est en cours pour débarrasser les bibliothèques publiques des ouvrages qui ne plaisent pas aux bigots en tout genre. Une mise à l’index qui frappe les ouvrages abordant les questions d’éducation sexuelle, les droits des minorités raciales ou LGBT. Une censure post-moderne qui renvoie au Moyen-Âge et à l’inquisition. Au secours !