Documentaire

Entre risque de guerre nucléaire avec l’Inde, montée en puissance des islamistes et de l’armée, et précarité de la jeunesse, le Pakistan souffre d’une instabilité croissante. Ce documentaire fouillé dresse un état des lieux de la situation, tout en plongeant dans l’histoire du pays pour mieux saisir les enjeux actuels.

Le 22 avril 2025, une attaque terroriste visant des touristes indiens au Cachemire ravivait le conflit qui oppose New Delhi et Islamabad autour de cette région himalayenne âprement disputée depuis 1947 et la partition de l’Empire britannique des Indes. S’il s’est achevé par un cessez-le-feu conclu le 10 mai, ce violent épisode, qui a causé la mort de plusieurs dizaines de personnes de chaque côté de la frontière, a fait resurgir le spectre d’une guerre nucléaire entre les deux voisins, tous deux détenteurs de l’arme ultime. Pour le Pakistan, cette menace s’ajoute aux multiples périls intérieurs qui pèsent sur l’avenir du pays. Dans ce territoire à majorité musulmane, les islamistes ne cessent leur montée en puissance, particulièrement depuis l’ère Zia-ul-Haq, président de 1978 à 1988, qui avait instauré la loi islamique. Parallèlement, celui-ci avait massivement renforcé le pouvoir de l’armée, notamment grâce à Washington,allié d’Islamabad pour combattre l’URSS en Afghanistan. Or, après avoir longtemps entretenu des liens ambigus avec les islamistes, l’État pakistanais et l’armée ont désormais pris leurs distances avec ces derniers, si bien que certaines mosquées fondamentalistes de la capitale exhortent aujourd’hui les fidèles à renverser le gouvernement en place.

Défis multiples

Alors que près de la moitié de la population pakistanaise est âgée de moins de 18 ans, la jeunesse du pays fait face à une forte stagnation économique et à un système scolaire défaillant. Parallèlement, l’islamisme gagne du terrain et l’armée continue d’étendre son influence, affaiblissant de plus en plus les institutions démocratiques – comme en témoignent les élections législatives contestées de 2024. Tourné en partie à la frontière avec l’Inde, actuellement considérée comme l’une des plus dangereuses au monde, ce documentaire sillonne le territoire et dresse un état des lieux édifiant de la crise, rappelant également qu’un nouveau défi promet de fragiliser davantage le Pakistan : le changement climatique.

Documentaire de Michael Richter (Allemagne, 2025, 1h30mn)disponible jusqu’au 29/05/2026