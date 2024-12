Documentaire

Ce programme, très vivifiant, est un film et un reportage à la fois : à travers les yeux d’un enfant de la ville, nous découvrons la vie étonnante et passionnante de l’univers maritime, de ceux qui en vivent et le font vivre. Pour Julien, la mer est chaque jour source de découvertes. Phénomène de marées avec destruction de son chateau de sable, récolte du sel ou des algues, fonctionnement d’un port, des « grands » bateaux et d’un phare et bien sûr observation des animaux et plantes du littoral. Les activités quotidienne de Julien sont aussi variées qu’excitante : pêche à pied aux praires ou aux palourdes, pêche à la ligne, pêche en bateau, initiation à la voile sur un Optimiste, plongée et découverte de la richesse des fonds marins.