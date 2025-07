Documentaire

En France une femme est agressée toutes les 2 heures. En 2011, près de 2 millions de femmes ont été confrontées à une situation de violence verbale, physique et/ou sexuelle. La violence verbale jusqu’à récemment n’était pas prise en compte par les professionnels français (police, auteurs d’études, chercheurs, écoles…). Aujourd’hui on la considère comme une catégorie de violence à part entière et on constate que les premières victimes sont les femmes. Selon une étude d’Irène Zeilinger formatrice en autodéfense destinée aux femmes, la violence verbale est la plus fréquente parmi toutes les formes de violence. Une enquête commandée par le Ministère des Droits des Femmes en 2000 fait également ce constat : dans la rue, les transports en commun ou les lieux publics, l’agression la plus fréquente est l’insulte ou la menace verbale.

Un documentaire de REBECCA LEVIN.