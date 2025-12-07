Documentaire

Pour servir l’ordre et la Justice, les jeunes qui débutent leur carrière sont prêts à tous les sacrifices.Pendant près d’un an nous avons suivi les premiers pas de quatre d’entre eux :– Déborah Landemarre 31 ans, achève ses deux ans de formation à l’Ecole Nationale de la Magistrature et débute un stage de 2 mois au tribunal de Nice en tant de Juge. Délits routiers, tutelles, affaires de moeurs, c’est à elle qu’il reviendra de trancher dans des affaires très sensibles..– A 25 ans, Megan va, elle, faire ses tout premiers pas sur la voie publique en tant qu’élève Gardienne de la Paix. Affectée dans un commissariat du centre de Lyon, elle va se confronter à la tension des patrouilles nocturnes, à l’heure des sorties de bar.– Antoine Guérini, 56 ans, commence une carrière de conciliateur de justice. Il devient l’un de ces médiateurs bénévoles pour les litiges entre particuliers. Il va devoir résoudre des conflits entre voisins qui ne se supportent plus..– Johanna termine sa formation de surveillante pénitentiaire. Pour son premier stage en situation, à 31 ans, elle sera affectée à la mythique prison des Baumettes à Marseille. Elle va passer par des moments très éprouvants au contact des détenus.

Dans des métiers à risque, où les responsabilités sont énormes, ces jeunes se mettent au service de la République et malgré leur manque d’expérience, donneront le meilleur d’eux-même.