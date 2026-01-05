Ce film est le portrait d’un jeune cambodgien, Vuthy, qui a choisit d’employer sa vie à améliorer celles des autres. Depuis près de quinze ans il travaille avec l’ONG Friends International en tant que responsable d’une petite équipe à la frontière entre la Thaïlande et le Cambodge. Cette zone est très sensible, beaucoup de Cambodgiens viennent tenter leur chance en Thaïlande, espérant gagner de quoi faire vivre leur famille. Malheureusement, souvent hors la loi, ils vont se trouver confrontés aux réseaux de trafic humain et à la corruption. Beaucoup d’entre eux tomberont dans la triste spirale du jeu, de la drogue, de la mendicité ou de la prostitution…