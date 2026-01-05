Ressources Dans la même catégorie

Documentaire Harcèlement scolaire : sa terrible histoire Anne-Liz a subi du harcèlement scolaire lorsqu’elle était au collège. Sans répit. Le cyberharcèlement la suivait jusque chez elle....

Documentaire Adoptions illégales : ces enfants éthiopiens qui pensaient être orphelins Nés en Éthiopie, adoptés par des familles françaises dans les années 90, ils se pensaient orphelins. Aujourd’hui, ils découvrent...

Documentaire Ils vivent dans l’extrême pauvreté, coupés du monde C’est un peuple qui s’éteint et sans doute avec lui sa culture, son histoire, sa langue. Les Bajaus sont...

Documentaire Marseille l’insoumise : violence, trafic… magouille Marseille a entamé sa mue : sur le front de mer, la cité phocéenne se rêve en Miami de...

Documentaire Un centre en Inde pour concevoir l’enfant parfait Ils suivent des programmes pour purifier le peuple Indien

Documentaire Inde : le péril fanatique Les agressions envers les chrétiens et les musulmans se multiplient en Inde et les autorités politiques regardent ailleurs. Des...

Documentaire Sovereign Base Areas : des divisions sur l’île Saviez-vous que les habitants de Chypre, peuvent franchir tous les jours la frontière avec le Royaume-Uni ? Les britanniques...

Documentaire Turquie : le divorce ou la mort Le combat poignant de l’avocate turque Ipek Bozkurt contre les féminicides, face à une justice scandaleusement clémente envers les...

Documentaire Le conflit oublié Nous partons maintenant dans le plus jeune État au monde, le Soudan du Sud. En 2011, plus de 98%...

Documentaire Faut-il piétonniser les centres-villes ? On oublie souvent que la marche à pied peut aussi être considérée comme un moyen de transport. La ville...

Documentaire Enfance volée Tourné au Burkina Faso en octobre 2010, ce documentaire donne la parole aux enfants talibés (mendiants), aux filles domestiques...

Documentaire Libye : 10 ans après la révolution, un pays fracturé Le 17 février 2011, la jeunesse de Benghazi trouvait le courage de se dresser contre le pouvoir de Mouammar...

Documentaire Ukraine : le théâtre pour se jouer de la guerre Malgré les bombardements intenses, les morts, juste à côté de Kharkiv, à Korotych, une demi-douzaine d’enfants d’un centre social...

Documentaire Convois ultra-urbains : le chaos des mégapoles Dans les villes les plus peuplées du monde, la circulation est souvent complètement chaotique. Les camionneurs doivent composer avec...

Documentaire Le business Talibé Un « talibé » est au sens étymologique du terme: un disciple ou un élève apprenant le coran. Mais de nos...

Documentaire La Turquie face à la crise alimentaire Depuis des mois, la Turquie est en proie à une crise monétaire doublée d’une inflation galopante. Aliment de base...

Documentaire L’Europe au bord du crash (1/2) Un docu-fiction sur la fin de l’Union européenne dans lequel interviennent d’éminents responsables politiques européens.2060. Un avion traverse une...

Documentaire L’étonnant voyage du train flottant de bois dans les îles finlandaises Si ce moyen de transport du bois n’est plus majoritaire, il reste le moins coûteux sur de longues distances....