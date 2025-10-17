Daouda, Fays, Kharym, Chadali ont tout juste vingt ans. D’origine comorienne, musulmans, ils sont nés en France et vivent...
Aujourd’hui, les 40 millions d’Américains survivant sous le seuil de pauvreté plongent dans le piège de l’endettement. Ce désastre...
Pour la deuxième fois en un an, Karam a décidé de changer de visage. Cette fois, elle a déboursé...
Mon espace de travail est un trou de 200 mètres
Chaque matin, la journaliste palestinienne Islam al-Zaanoun enfile son gilet pare-balles sous le regard de son enfant – elle...
En 2026, la Bulgarie remplacera le lev par l’euro. Cette décision ne fait pas l’unanimité chez ses citoyens qui...
Marseille. Jean-Yves Sayag est responsable de la lutte contre les décharges sauvages, un phénomène qui défigure des quartiers et...
Avec l’inflation des derniers mois, pour certains Français parmi les plus démunis, le vol dans les supermarchés serait devenu...
Avec 12 millions de passagers par an, Nice-Côte d’Azur est le 2ème aéroport de France, le premier pour l’aviation...
Pour les Anglais, le port français de Calais est l’entrée dans l’Europe, mais aussi un endroit pour acheter de...
Les Iles Vestmann, au sud de l’Islande, sont soumises à une activité volcanique unique au monde. Heimaey, l’île sur...
Face à la prolifération de conflits armés dans le monde et leurs conséquences humaines dramatiques, se pose la question...
Un documentaire sur la guerre entre les Hells Angels & les Rock Machine au Québec.
L’Etat du Chihuahua, au Mexique, abrite les Tarahumaras, fervents défenseurs des principes édictés par la nature, qu’ils désignent en...
Aux commandes d’un petit avion, Ivo Daniel Velasquez brave les conditions de vol particulières à la Bolivie pour venir...
« La corde du diable » est le nom du barbelé, ce fil de fer inventé à la fin du XIXe...
Molières, un petit village du Lot qui, malgré plus de 40 enfants en âge d’être scolarisés, vient de perdre...
Au Nord-est de l’Inde, le Megalaya, une région voisine du Népal et du Bangladesh… Ici, le sous-sol regorge de...
Minuscule ville nichée au coeur de l’Amazonie, Humaita compte un habitant au kilomètre carré. Pourtant, elle dispose de six...
Madonna, Beyoncé, Kim Kardashian… De nombreuses personnalités ont été accusées d’appropriation culturelle pour leurs choix vestimentaires ou artistiques. Pourquoi...
