Documentaire

Les autorités pakistanaises ont lancé une vaste opération de refoulement des Afghans en situation irrégulière le 1er novembre dernier, date butoir donnée à la plus grande communauté immigrée au Pakistan, pour qu’elle quitte le pays de son plein gré.

Plus de 2 millions d’Afghans vivraient sans papier au « Pays des Purs ». Au moins 600.000 d’entre eux ont quitté l’Afghanistan après la prise de pouvoir des Talibans en août 2021 mais plus de 345.000 sont entrés dans leur pays ou ont été expulsés depuis le début du mois de novembre.

Depuis plus de 40 ans, le Pakistan accueille ses voisins au gré des conflits et des périodes d’instabilité qui ont secoué l’Afghanistan. Aujourd’hui, dans un contexte de tensions avec le gouvernement taliban, le Pakistan a initié l’expulsion massive des réfugiés afghans. Les rafles commencent avant le lever du soleil et se poursuivent jusque tard dans la nuit Certains deponent des violences et des vols, perpétrés par des policiers sans scrupule qui profitent de la vulnérabilité des réfugiés sans papiers. Jusqu’à présent, les demandes successives de l’ONU de suspendre les renvois forcés de ressortissants afghans sont restées lettre morte.

Disponible jusqu’au 27/11/2026